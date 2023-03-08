МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми — Finance.ua

МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми

Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.

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«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ»", — повідомив Степанян.

Як раніше зазначалося, місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми;

Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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