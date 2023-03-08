МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми — Finance.ua

МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми
Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.
Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ»", — повідомив Степанян.
Як раніше зазначалося, місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми;
- Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.
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