МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми — Finance.ua

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МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми

Казна та Політика
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МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми
МВФ розпочала дискусії з Україною щодо нової програми
Міжнародний валютний фонд 8 березня розпочав дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.
Про це повідомила пресслужба МВФ з посиланням на заяву постійного представника Ваграма Степаняна.
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«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ»", — повідомив Степанян.
Як раніше зазначалося, місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми;
  • Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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