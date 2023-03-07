Скільки Україна отримає від МВФ та країн-партнерів вже цього року — Finance.ua

Скільки Україна отримає від МВФ та країн-партнерів вже цього року Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Скільки Україна отримає від МВФ та країн-партнерів вже цього року

Нова програма України з МВФ передбачає фінансування у сумі $15 млрд, з яких $5 млрд Україна отримає вже у 2023 році.

Про це в інтерв’ю Фокусу розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми не отримуємо зараз коштів від фонду, але успішне виконання моніторингової програми передбачає перехід до наступного етапу — розробки нової кредитної програми з МВФ, по якій ми плануємо завершити перемовини вже у цьому місяці (у нас заплановані зустрічі у Варшаві з представниками МВФ з 8 по 15 березня). Параметри нової програми — $15 млрд на 4 роки і на цей рік — $5 млрд», — повідомив Данило Гетманцев.

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За його словами, наступна програма з МВФ була озвучена після приїзду у лютому Кристаліни Георгієвої до Києва.

«На зустрічі з директором-розпорядником МВФ, до речі, було чітко зазначено щодо недоцільності будь-яких податкових експериментів і карколомних ідей в оподаткуванні. Це було конкретно підкреслено на зустрічі. І було підтверджено, що нова програма з МВФ буде», — каже Гетманцев.

Народний депутат підкреслив, що у МВФ є кілька важливих вимог до України для надання фінансування.

Найголовнішими, за словами Данила Гетманцева, є такі вимоги МВФ:

активізація ринку внутрішніх запозичень для усунення залежності від емісійного фінансування;

створення умов для послаблення валютних обмежень і проведення діагностики банків;

оновлення стратегії фінансового сектору;

врахування потреби у збільшенні видатків — критичних видатків на відновлення та соціальний захист;

збільшення податкових надходжень, зокрема, через покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до довоєнних налаштувань.

«Крім цього, МВФ пропонує запуск в Україні нового інструменту — Mid-term revenue strategy—документу, що має визначати політику державних доходів на найближчі 5 років. Власне, зазначена стратегія була вже розроблена в межах Плану відновлення України від наслідків війни. Але вона потребує формалізації та затвердження. Також МВФ наполягає на утриманні від будь-яких кроків, спрямованих на зменшення податкових надходжень. І йдеться про продовження реформ, спрямованих на зміцнення публічного управління, боротьбу з корупцією і забезпечення верховенства права», — пояснив Данило Гетманцев.

За словами голови податкового комітету, Україна також розраховує на іншу фінансову допомогу — від низки країн-партнерів:

США виділяють для України $45 млрд;

Євросоюз — $18 млрд;

країни G7 — $39 млрд;

Норвегія — $7,5 млрд;

Японія — $5,5 млрд;

Світовий банк — $2,5 млрд.

«Загалом на 2023 рік нам потрібно $55 млрд додаткового фінансування ($38 млрд на бюджет та $17 млрд — Fast Recovery). Вже знаємо, що кошти на фінансування бюджету будуть, і почуваємось впевнено, на швидке відновлення — вже є вагома частина», — повідомив Данило Гетманцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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