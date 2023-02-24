США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди

Уряд Сполучених Штатів оголосив у п’ятницю, 24 лютого, новий пакет допомоги Україні на суму 2 млрд доларів із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку буде приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення.

Про це свідчить пресреліз Міноборони США.

«Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрим захисникам України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України», — йдеться у заяві.

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Пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

CyberLux K8 UAS;

Switchblade 600 UAS;

Altius-600 UAS;

Jump 20 UAS;

засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного зв’язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно», — йдеться у заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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