США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди

Казна та Політика
109
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $2 мільярди
Уряд Сполучених Штатів оголосив у п’ятницю, 24 лютого, новий пакет допомоги Україні на суму 2 млрд доларів із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку буде приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення.
Про це свідчить пресреліз Міноборони США.
«Сьогодні Міністерство оборони оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполучених Штатів хоробрим захисникам України та зміцнити протиповітряну оборону України. Цей пакет, загальна сума якого становить 2 мільярди доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України», — йдеться у заяві.
Читайте також
Пакет допомоги включає:
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
  • CyberLux K8 UAS;
  • Switchblade 600 UAS;
  • Altius-600 UAS;
  • Jump 20 UAS;
  • засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
  • обладнання для розмінування;
  • обладнання підтримки безпечного зв’язку;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Місце для вашої реклами
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно», — йдеться у заяві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.