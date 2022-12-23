Бюджетна підтримка України: G7 обіцяє $32 млрд у 2023 році — Finance.ua

Бюджетна підтримка України: G7 обіцяє $32 млрд у 2023 році Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Міністри фінансів країн «Групи семи» за підсумками зустрічі в четвер оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму.

Про це йдеться у спільній заяві глав міністерств фінансів G7.

«Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до 32 мільярдів доларів США бюджетної та економічної підтримки для України та продовжуємо досягати подальшого прогресу», — зазначають вони.

Глави мінфнів держав «Групи семи» уточнюють, що до цієї суми входять, серед іншого, затверджена Європейським Союзом програма макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро, бюджетна допомога США, передбачена в законопроєкті, що очікує схвалення, а також кредит Світового банку під гарантії Великої Британії.

«Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення. Ми також наполегливо закликаємо інших донорів посилити свою підтримку», — йдеться в заяві.У «Групі семи» також нагадали, що протягом 2022 року залучили для бюджетних потреб України 32,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, у Сенаті Сполучених Штатів Америки затвердили федеральний бюджет на 2023 рік — 1,7 трлн доларів. До нього включили 44 млрд доларів для підтримки України та союзників по НАТО.

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Економічна Правда За матеріалами:

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