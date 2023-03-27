Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14 млрд грн — Finance.ua
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Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14 млрд грн

Кредит&Депозит
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Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14 млрд грн
Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14 млрд грн, Фото: freepik.com
Станом на 1 березня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 055,4 млрд грн, що на 14,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 лютого п.р. (1 041,3 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня 2023 року:

  • вклади у національній валюті — 641,6 млрд грн (+6,8 млрд грн за лютий);
  • вклади в іноземній валюті — 413,8 млрд грн (+7,3 млрд грн за лютий).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 113,2 млрд грн (10,7% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.
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Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 березня 2023 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками 2022 року сума вкладів фізосіб і ФОП у банках-учасниках Фонду вперше перевищила 1 трлн грн;
  • Нацбанк запроваджує з 7 квітня тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%;
  • конвертаційні депозити вже відкриті на суму $1,3 млрд.
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За матеріалами:
Finance.ua
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