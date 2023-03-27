Депозити: НБУ змінить правила — Finance.ua

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Депозити: НБУ змінить правила

Кредит&Депозит
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Депозити: НБУ змінить правила
Щоб підтримати банківську систему ще у квітні 2022-го президент України Володимир Зеленський підписав закон, який на час воєнного стану та протягом трьох місяців після нього гарантує у разі закриття банку повернення всієї суми вкладу.
Тобто якщо раніше за законом Фонд гарантування вкладів повертав клієнту закритого банку суму до 200 тис. грн, то зараз зобов’язаний виплатити все до останньої копійки.
НБУ зі свого боку планує:
  • з 7 квітня запровадити тимчасові депозитні сертифікати за ставкою 25%. Банки матимуть змогу отримувати на цьому прибуток і тому теоретично будуть зацікавлені в тому, щоб залучати гроші з ринку: агітувати українців відкривати вклади;
  • з 11 травня запровадять пільгові нормативи формування банками обов’язкових резервів на термінові кошти на рахунках фізосіб (0% для фізосіб у гривні).
Українці, розміщуючи свої гроші у банках, можуть допомогти власній економіці. Без цього розраховувати на відродження повноцінного кредитування не доводиться.

Довідка Finance.ua:

  • банки, які активно залучали та надалі залучатимуть у громадян гривневі депозити строком від трьох місяців, зможуть перевкласти значну частину своєї вільної ліквідності з депсертифікатів овернайт у нові тримісячні сертифікати. Відповідно середньозважений рівень ставок за операціями НБУ в середньому залишиться на близькому до поточного рівні. Про це заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний;
  • Національний банк спонукає банки підвищувати ставки за депозитами, що може викликати здорожчання кредитів. Але розмір ставок не є основною проблемою для кредитування підприємств в Україні.
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За матеріалами:
Обозреватель
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