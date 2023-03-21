У НБУ обґрунтували підвищення банками кредитних ставок для бізнесу — Finance.ua
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У НБУ обґрунтували підвищення банками кредитних ставок для бізнесу

Кредит&Депозит
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У НБУ обґрунтували підвищення банками кредитних ставок для бізнесу
У НБУ обґрунтували підвищення банками кредитних ставок для бізнесу
Національний банк спонукає банки підвищувати ставки за депозитами, що може викликати здорожчання кредитів. Але розмір ставок не є основною проблемою для кредитування підприємств в Україні.
Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
За її словами, бізнес, який сьогодні продовжує працювати, реалізує продукцію за цінами, які відповідають рівню інфляції.
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«Тобто цей „інфляційний“ прибуток підприємства отримують. Це свідчить про те, що підвищення ставок за кредитами підприємці у поточних умовах зможуть перетравити», — повідомила перший заступник голови НБУ.
«Як формується вартість кредиту? Це вартість фондування плюс ризики», — сказала вона.
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Як зазначила Рожкова, через скорочення економіки і досі високі безпекові ризики попит на кредити з боку бізнесу є порівняно пригніченим. «Про інвестиційні кредити не йдеться взагалі», — сказала вона.
Крім того, сьогодні для низки підприємств і галузей доступні кредити, передбачені державними програмами підтримки, які дозволяють клієнту платити фіксовану відсоткову ставку, а різницю між ринковою і фіксованою ставкою банку компенсує держава, нагадала Рожкова.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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