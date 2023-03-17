Українці відкрили конвертаційних депозитів на $1,3 млрд — Finance.ua

Українці відкрили конвертаційних депозитів на $1,3 млрд Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Конвертаційні депозити вже відкриті на суму $1,3 млрд.

Про це повідомили в НБУ.

«Депозитні продукти були важливим елементом для зменшення попиту на готівкову валюту. Вони слугували зміцненню готівкового курсу. Ми задоволені цими продуктами. Якщо ми говоримо про депозити для купівлі валюти, на них акумульовано $1,3 млрд. Ми зараз бачимо трохи зменшення, це відбувається у зв’язку із скороченням спредів», — заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Але в минулому році та в січні 2022 року українці активно користувалися цим інструментом.

«Другий інструмент це депозит для захисту від зміни офіційного курсу. Сама наявність цього продукту вже мала позитивний вплив на очікування громадян і також сприяла зниженню тиску на готівковий курс гривні . По цьому інструменту залучено близько $160 млн», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

НБУ з 21 липня дозволив банкам продавати фізособам безготівкову валюту за пільговим курсом на суму до 50 тис. грн на місяць. Пізніше ліміт підняли до 100 тис. грн. Ключова умова — валюта має бути розміщена на депозит від трьох місяців.

Орієнтовний обсяг депозитів, відкритих фізичними особами шляхом безготівкової купівлі валюти, становив близько $300 млн у перші три місяці. Ставки за такими вкладами коливались від 0,01% до 3%. Але клієнти обирали банк не за дохідністю, а за фактичним курсом купівлі валюти. Зазвичай банки пропонували валюту по 37–37,5 грн/$ на фоні готівкових 40–45 грн/$ влітку — восени 2022 року. У лютому — березні 2023 року готівковий курс впав нижче 39 грн/$, що зменшило прибутковість конвертаційних депозитів.

Вже з 21 жовтня 2022 року НБУ дозволив українцям купувати валюту НБУ за офіційним курсом 36,57 грн/$ на 6-місячний депозит, однак із обов’язковим продажем цієї валюти Нацбанку за офіційним курсом на момент завершення вкладу. Державні «ПриватБанк» та «Ощадбанк» підтримали цю ініціативу, зокрема «ПриватБанк» за перший місяць залучив $50 млн таких вкладів.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.