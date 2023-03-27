Навчання безробітних відбуватиметься за принципом «гроші ходять за людиною» — роз’яснення Мінекономіки — Finance.ua

Навчання безробітних відбуватиметься за принципом «гроші ходять за людиною» — роз’яснення Мінекономіки Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Уряд затвердив Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, який має стимулювати надання безробітним не тільки нових навичок, а й нового місця проживання.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 24 березня 2023 року.

«Новий порядок передбачає здійснення професійного навчання безробітних за принципом „гроші ходять за людиною“. Безробітні зможуть самостійно обирати заклад освіти для проходження професійного навчання та у разі потреби місце проживання у період навчання. Впевнена, що це має позитивно вплинути на ринок праці і знизить кількість безробітних», — пояснила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Зарахування до закладів освіти та навчання в них, а також забезпечення місцем проживання буде здійснюватися на підставі сертифікату на навчання та сертифікату на проживання у період навчання.

Крім того, передбачена можливість вибору безробітним місця навчання у роботодавця безпосередньо на робочому місці за індивідуальною формою навчання або шляхом стажування. Це дозволить скоротити терміни навчання і витрати на навчання, сприятиме працевлаштуванню безробітних та їх адаптації на робочому місці.

Ще одним нововведенням стало те, що роботодавцям надано можливість здійснювати попередній відбір безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання на робочому місці або навчатися за дуальною формою, перед отриманням ними сертифікатів на навчання.

Довідка Finance.ua:

під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розмір мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. У 2023-му — це 6700 грн.

мінімальний розмір допомоги для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в Центрі зайнятості мають страховий стаж менш як сім місяців — 1 тис. грн.

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