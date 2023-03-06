Уряд розширив критерії для надання допомоги з часткового безробіття — Finance.ua

Уряд розширив критерії для надання допомоги з часткового безробіття Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Уряд розширив критерії для надання допомоги з часткового безробіття

Кабінет Міністрів розширив перелік критеріїв, за якими надається допомога з часткового безробіття.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Що змінюється

Розширено перелік критеріїв, за якими надається допомога по частковому безробіттю, зокрема щодо відсутності у роботодавця або фізичної особи підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад 6 місяців.

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«Впевнені, що таке рішення матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав і інтересів суб’єктів господарювання, ринок праці та рівень зайнятості населення. Оскільки надання допомоги по частковому безробіттю працівникам та фізичним особам підприємцям сприятиме збереженню зайнятості населення та запобіганню зростанню безробіття», — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Прогнози щодо програми

Очікується, що в цьому році допомогою по частковому безробіттю зможуть скористатись 21 тисяча українців. На це передбачено 226 млн грн.

Коли допомога по частковому безробіттю не надаватиметься

Допомога по частковому безробіттю не надається в разі, коли стосовно роботодавця або фізичної особи-підприємця відкрито ліквідаційну процедуру, або він визнає свою неспроможність своєчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

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Також новий порядок визначає механізм підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та фізичними особами підприємцями, які є застрахованими особами, перед державним (місцевим) бюджетом, зокрема в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості та ДПС.

Ще одна зміна стосується проведення перевірки стосовно цільового використання коштів. Передбачається, що вона може здійснюватися також за місцем провадження господарської діяльності роботодавця.

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