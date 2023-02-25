Офіційне безробіття за рік скоротилося вдвічі — Finance.ua

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Офіційне безробіття за рік скоротилося вдвічі

Особисті фінанси
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Рівень офіційного безробіття в Україні за 2022 рік впав вдвічі. Тільки 77 тисяч громадян отримують допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.
За даними статистики, у січні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 166,0 тисяч, серед яких 116,0 тисяч — жінки. Рік тому було 315,4 тисяч безробітних.
Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 278,1 до 77,2 тисяч осіб.
Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), скоротилася з 50,0 до 25,9 тисячі.
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Навантаження на одне вільне робоче місце залишилася на рівні 6,0.
Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.
Крім того, максимальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні платили 150% від мінімалки.
Розмір мінімальної допомоги по безробіттю зменшений з 1800 до 1000 гривень.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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