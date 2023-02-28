Безробітних поменшало на 20 тисяч через необхідність довідки з військкомату — Finance.ua
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Безробітних поменшало на 20 тисяч через необхідність довідки з військкомату

Особисті фінанси
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Безробітних поменшало на 20 тисяч через необхідність довідки з військкомату
Безробітних поменшало на 20 тисяч через необхідність довідки з військкомату
Офіційна статистика рівня безробіття в країни встановила антирекорд за час воєнного стану.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму телеграм-каналі, у лютому кількість офіційно зареєстрованих безробітних зменшилася на 20 тисяч.
Якщо в січні 2023 року, за офіційною статистикою Державної служби зайнятості, кількість безробітних становила 186,5 тис. осіб, а в лютому вона впала до 166 тис.
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Така тенденція загалом простежується протягом останніх місяців — якщо у червні 2022 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 316,4 тис., то в листопаді вона впала до 239,1 тис., у грудні — до 208,9 тис.

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За словами Железняка, така тенденція має дві причини — скорочення виплат безробітним та необхідність чоловікам принести довідку з військкомату.

Довідка Finance.ua:

  • 17 січня 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що рівень безробіття в Україні станом на сьогодні становить близько 30%. За даними чиновниці, у пошуках роботи всередині країни перебувають 2 млн громадян і ще 2,7 мільйона осіб, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати;
  • в умовах війни ринок праці зазнав змін. Зокрема, попит перевищує пропозицію, а більшість роботодавців протягом року залишали зарплати працівників без змін.
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