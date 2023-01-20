Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда — Finance.ua

Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда Сегодня 09:07 — Личные финансы

Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда

В условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей в течение года оставляли зарплаты работников без изменений.

Как изменился рынок труда

Более 53% украинцев лишились работы в марте 2022 года из-за того, что компания, в которой они работали, прекратила свою деятельность.

В настоящее время безработица превышает 30%, однако Госстат не ведет статистику, поскольку некоторые территории Украины временно оккупированы, так что ведомство не может произвести точные расчеты.

Что происходит с зарплатой

К началу января этого года зарплата вернулась на довоенный уровень, по данным Work.ua, однако учитывая инфляцию на уровне 26%, реальные зарплаты существенно снизились.

Также в 2023 году бизнес ожидает восстановления экономики, однако большинство предприятий не планируют нанимать дополнительных работников, а значительный уровень безработицы не стимулирует повышать зарплаты:

73% владельцев бизнеса говорят о повышении зарплат,

26% оставят их на текущем уровне.

Переквалификация работников

Восстанавливались отрасли неравномерно по регионам из-за оккупации территорий и боевых действий. Быстрее всего процесс прошел в областях, которые находятся в западной части страны — Львовской и Ивано-Франковской. Наибольший спрос был у специалистов в сфере услуг (торговля, логистика, рестораны).

По мнению экспертов, существенным вызовом во время восстановления Украины будет переквалификация работников и интеграция в рынок труда ветеранов, переселенцев (ВПЛ) и возвращающихся беженцев.

Вместе с тем центры занятости предлагают украинцам разные программы переквалификации, таким образом давая возможность переквалификации и получить новую востребованную на рынке специальность. Также Государственный центр занятости совместно с Минэкономики запустили программу «Национальный кадровый резерв», а правительство планирует расширить программу общественных работ (однако в настоящее время в нее вовлечены не так много людей).

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