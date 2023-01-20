Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда — Finance.ua
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Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда

Личные финансы
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Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда
Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда
В условиях войны рынок труда претерпел изменения. В частности, спрос превышает предложение, а большинство работодателей в течение года оставляли зарплаты работников без изменений.

Как изменился рынок труда

Более 53% украинцев лишились работы в марте 2022 года из-за того, что компания, в которой они работали, прекратила свою деятельность.
В настоящее время безработица превышает 30%, однако Госстат не ведет статистику, поскольку некоторые территории Украины временно оккупированы, так что ведомство не может произвести точные расчеты.
Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда

Что происходит с зарплатой

К началу января этого года зарплата вернулась на довоенный уровень, по данным Work.ua, однако учитывая инфляцию на уровне 26%, реальные зарплаты существенно снизились.
Также в 2023 году бизнес ожидает восстановления экономики, однако большинство предприятий не планируют нанимать дополнительных работников, а значительный уровень безработицы не стимулирует повышать зарплаты:
  • 73% владельцев бизнеса говорят о повышении зарплат,
  • 26% оставят их на текущем уровне.
Низкие зарплаты, а резюме в три раза больше, чем вакансий: как война изменила рынок труда

Переквалификация работников

Восстанавливались отрасли неравномерно по регионам из-за оккупации территорий и боевых действий. Быстрее всего процесс прошел в областях, которые находятся в западной части страны — Львовской и Ивано-Франковской. Наибольший спрос был у специалистов в сфере услуг (торговля, логистика, рестораны).
По мнению экспертов, существенным вызовом во время восстановления Украины будет переквалификация работников и интеграция в рынок труда ветеранов, переселенцев (ВПЛ) и возвращающихся беженцев.
Вместе с тем центры занятости предлагают украинцам разные программы переквалификации, таким образом давая возможность переквалификации и получить новую востребованную на рынке специальность. Также Государственный центр занятости совместно с Минэкономики запустили программу «Национальный кадровый резерв», а правительство планирует расширить программу общественных работ (однако в настоящее время в нее вовлечены не так много людей).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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