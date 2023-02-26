5 причин відмовитися від пропозиції про роботу — Finance.ua

5 причин відмовитися від пропозиції про роботу Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

5 причин відмовитися від пропозиції про роботу

Ви пройшли всі етапи співбесід, тестових завдань та перевірок, і ось нарешті омріяна пропозиція про роботу у ваших руках. Проте замість шалених радощів вас починають мучити сумніви, закрадаються негативні думки та виринають «скелети» із шафи роботодавця.

Експерти порталу budni.rabota.ua розповіли про тривожні дзвіночки, які вкажуть на нечесного роботодавця.

«Розмита» зарплата

Першим тривожним дзвіночком може стати те, що компанія не вказує розмір заробітної плати в оголошенні про роботу, і ба більше — не обговорює конкретних сум з кандидатом на співбесіді.

Також має насторожити, коли вам розповідають про дуже великий діапазон зарплати. Наприклад, роботодавець говорить, що ви отримуватимете від 10 до 50 тис. грн, і начебто всі отримують ближче до верхньої позначки, адже гарно виконують свою роботу і заробляють премії. Проте з великою ймовірністю у такій компанії немає коштів на співробітника, і тут зроблять все, щоб ви заробляли лише оговорений мінімум.

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Ще одна сторона зарплатного обману — занадто високі суми за мінімальну роботу. Типовим маркером таких вакансій є їх тривала актуальність, позначки гарячих вакансій та публікація на неперевірених ресурсах. На такій роботі ви навряд чи досягнете тих омріяних сум, або ж вас проситимуть виконувати роботу, яка не виходить в обовʼязки і взагалі може бути незаконною.

Незрозумілі умови праці

Ще у вакансії роботодавець виділяє необмежену кількість знаків для опису обовʼязків та вимог до кандидата і лише коротко наводить умови роботи та її переваги.

Далі на співбесіді стає ще гірше: коли кандидат намагається дізнатися, що його чекає на посаді, роботодавець відповідає коротко або незрозуміло і продовжує засипати питаннями про відповідність вимогам, акцентує на тому, що кандидат повинен знати чи вміти, додає про наявність штрафів у компанії.

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Сюди ж можна віднести незрозумілі обовʼязки — коли роботодавець шукає такого універсального солдата, яким можна буде закрити декілька вакантних посад та зекономити кошти.

Тож під час співбесіди або обговорення договору одразу домовляйтеся про обовʼязки та умови праці, щоб потім не було неприємних сюрпризів.

Постійний доступ

Окремим пунктом хочемо винести вимогу роботодавця бути на звʼязку 24/7. Деякі сфери мають ненормований графік, ви можете мати менше вихідних, або ж довший робочий день, але в законних межах, з доплатами чи додатковою відпусткою. Проте коли роботодавець із самого початку попереджає, що ваш робочий день не матиме меж, а ваші вихідні закінчуватимуться після першого дзвінка керівника — біжіть від нього.

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Навіть якщо вас в цілому влаштовує вакансія і подобається висока зарплата, якою начебто мають компенсувати цілодобову зайнятість, не тіште себе ілюзіями, що роботодавець перебільшує. Швидше за все, погодившись на пропозицію про роботу, вам доведеться забути про вільний час, вечори з близькими, вихідні з друзями та навіть відпустки.

Відверте хамство

У деяких вакансіях зустрічається зневажливий тон до кандидатів, наприклад: «Шукаємо людину з креативним мисленням, а не того, хто забуває вмикати голову і думає шаблонно». Також роботодавець може використовувати багато жирного виділення, знаків оклику та Caps Lock, аби наголосити на принципових моментах і тим самим підкреслити свою нечемність.

Точно втікати від такого роботодавця потрібно, якщо зневажливий тон продовжуються і на співбесіді: коли вас постійно перебивають, знецінюють заслуги, палять у вашій присутності, не запитавши дозволу тощо. Такий роботодавець принижує своїх співробітників, не підбирає слів для оцінки їхньої роботи та сприяє нездоровій атмосфері у колективі.

Погані відгуки

Під час пошуку роботи не забувайте про перевірку потенційного роботодавця. У мережі можна знайти відгуки, мабуть, про будь-яку компанію, особливо якщо вона нечесна зі своїми працівниками.

Якщо ви мало довіряєте відгукам на сторонніх сайтах, бо вважаєте це роботою конкурентів, то знайдіть у соцмережах людей, які працювали в компанії, та розпитайте про реальні враження від роботодавця.

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