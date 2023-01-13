Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу — Finance.ua

Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу

Компенсацію за працевлаштування у 2022 році 1136 внутрішньо переміщених осіб у Києві отримали 396 роботодавців.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Сума компенсації склала 13,8 млн грн.

Роботодавці отримують також компенсацію зарплати за працевлаштування безробітних з-поміж ВПО. Минулого року столична служба зайнятості уклала 8 таких договорів з роботодавцями, на такі цілі спрямували понад 711,3 тис. грн.

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Київ входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю ВПО, які скористалися у 2022 році послугами служби зайнятості. Найбільше внутрішніх переселенців — з Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Загалом протягом 2022 року на обліку в столичній службі зайнятості перебували понад 5,4 тис. безробітних зі статусом ВПО. З них понад 1,1 тис. отримали роботу, зокрема близько чверті працевлаштувалися в оптовій та роздрібній торгівлі, сфері послуг з ремонту авто та мотоциклів.

Серед лідерів працевлаштування також опинилися сфери освіти, охорони здоров’я та надання соцдопомоги, переробна промисловість, держуправління та оборона, адміністративне та допоміжне обслуговування, професійна, наукова та технічна діяльність.

Станом на 1 січня 2023 року на обліку в службі зайнятості Києва перебували 862 особи зі статусом ВПО, що становить понад 13% від усіх зареєстрованих у Києві безробітних.

Довідка Finance.ua:

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн.

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УБР За матеріалами:

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