Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу — Finance.ua

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Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу

Особисті фінанси
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Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу
Лише кожен п'ятий безробітний переселенець у Києві знайшов роботу
Компенсацію за працевлаштування у 2022 році 1136 внутрішньо переміщених осіб у Києві отримали 396 роботодавців.
Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.
Сума компенсації склала 13,8 млн грн.
Роботодавці отримують також компенсацію зарплати за працевлаштування безробітних з-поміж ВПО. Минулого року столична служба зайнятості уклала 8 таких договорів з роботодавцями, на такі цілі спрямували понад 711,3 тис. грн.
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Київ входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю ВПО, які скористалися у 2022 році послугами служби зайнятості. Найбільше внутрішніх переселенців — з Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Загалом протягом 2022 року на обліку в столичній службі зайнятості перебували понад 5,4 тис. безробітних зі статусом ВПО. З них понад 1,1 тис. отримали роботу, зокрема близько чверті працевлаштувалися в оптовій та роздрібній торгівлі, сфері послуг з ремонту авто та мотоциклів.
Серед лідерів працевлаштування також опинилися сфери освіти, охорони здоров’я та надання соцдопомоги, переробна промисловість, держуправління та оборона, адміністративне та допоміжне обслуговування, професійна, наукова та технічна діяльність.
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Станом на 1 січня 2023 року на обліку в службі зайнятості Києва перебували 862 особи зі статусом ВПО, що становить понад 13% від усіх зареєстрованих у Києві безробітних.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн.
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За матеріалами:
УБР
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