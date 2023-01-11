В Україні зросте сума компенсації за працевлаштування ВПО — Finance.ua

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В Україні зросте сума компенсації за працевлаштування ВПО

Казна та Політика
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В Україні зросте сума компенсації за працевлаштування ВПО
В Україні зросте сума компенсації за працевлаштування ВПО
Уряд ухвалив рішення, згідно з яким сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік 1,8 млн українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму близько 53,5 млрд грн. Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми продовжили автоматично», — відзначив очільник уряду.
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Як зауважив прем’єр, компенсація роботодавцям по 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця стала важливою складовою підтримки ВПО.
Минулого року у межах цієї програми виплачено майже 199 млн грн.
За словами глави уряду, рішення про збільшення суми компенсації стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Мінреінтеграції, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб;
  • за період з січня по грудень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 415,7 млрд грн, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень;
  • уряд України має намір розробити та сприяти затвердженню Соціального кодексу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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