Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям у 2022 році — Finance.ua
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Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям у 2022 році

Казна та Політика
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Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям у 2022 році
Соціальні виплати: скільки витратили з бюджету на субсидії, пенсії та допомогу переселенцям у 2022 році
За період з січня по грудень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 415,7 млрд грн, зокрема у грудні майже 40 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«У 2022 році Мінфін повністю забезпечив виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Переконаний, що у новому 2023 році люди будуть отримувати кошти вчасно та у повному обсязі», — прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
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Куди спрямовано кошти:
  • 63,5 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні — 5,6 млрд грн;
  • 53,5 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні — 6,1 млрд грн;
  • 33,7 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд грн;
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  • 232,9 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд грн;
  • 32,1 млрд грн на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

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За матеріалами:
Finance.ua
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