У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати — Finance.ua

У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати Сьогодні 08:44 — Казна та Політика

У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати

Цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн», — відзначив очільник уряду.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, держава здійснила всі заплановані на 2022 рік підвищення. Зокрема, вперше проіндексовано військові пенсії. Успішно реалізується ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма підтримки пенсіонерів віком 80+.

Читайте також Чи зможуть українці продовжувати отримувати свою пенсію за кордоном — відповідь Мінсоцполітики

«У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн», — сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зауважив, що було створено систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином охоплено виплатами понад 5 млн сімей.

Уряд продовжив перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, що мають інвалідність із дитинства, на тих, хто за ними доглядає.

Крім того, на виконання Закону України Уряд припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного Фонду України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.