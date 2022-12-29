У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати — Finance.ua
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У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати

Казна та Політика
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У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати
У 2022 році держава спрямувала близько 800 млрд грн на всі соціальні виплати
Цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.
«Зробили майже неможливе. У надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямували близько 800 млрд грн», — відзначив очільник уряду.
Крім того, за словами прем’єр-міністра, держава здійснила всі заплановані на 2022 рік підвищення. Зокрема, вперше проіндексовано військові пенсії. Успішно реалізується ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма підтримки пенсіонерів віком 80+.
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«У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплатили пенсій на понад 575 млрд грн. Лише в грудні перераховано пенсій на 51,4 млрд грн», — сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр також зауважив, що було створено систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Таким чином охоплено виплатами понад 5 млн сімей.
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Уряд продовжив перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, на дітей з інвалідністю, на осіб, що мають інвалідність із дитинства, на тих, хто за ними доглядає.
Крім того, на виконання Закону України Уряд припинив діяльність Фонду соціального страхування та приєднав його до Пенсійного Фонду України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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