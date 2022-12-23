Чи зможуть українці продовжувати отримувати свою пенсію за кордоном — відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua

Чи зможуть українці продовжувати отримувати свою пенсію за кордоном — відповідь Мінсоцполітики
Перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися нею у будь-якій країні світу.
Про це пише Мінсоцполітики.
Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях «Укрпошти», то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.
Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок.
Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення «Укрпошти» на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.
Є також можливість змінити відділення «Укрпошти», в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії.
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