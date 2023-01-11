В Україні планують розробити Соціальний кодекс — Finance.ua

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В Україні планують розробити Соціальний кодекс

Казна та Політика
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В Україні планують розробити Соціальний кодекс
В Україні планують розробити Соціальний кодекс
Уряд України має намір розробити та сприяти затвердженню Соціального кодексу.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
«Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини», — заявив прем’єр.
Він додав, що в пенсійній сфері планують також розвивати накопичувальну пенсію.
«Дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість», — пояснив Шмигаль.
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Він нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення уряд робив усе можливе, аби допомогти тим, по кому вдарила ця війна. Це внутрішньо переміщені особи, люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини.
За безпрецедентно важких обставин безперебійно виплачували усі соціальні допомоги. Загалом минулого року їх нараховано й виплачено на суму майже 800 млрд грн.
У 2022 році пенсії проіндексовані та в середньому зросли на 16%. За ініціативи президента Володимира Зеленського для людей у віці 70-75 років Уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років — 400 грн, для людей у віці 80+ — до 500 грн.
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Майже 11 млн пенсіонерів отримали пенсійні виплати своєчасно на загальну суму понад 575 млрд грн.
Минулого року 2,5 млн домогосподарств отримали житлові субсидії на суму 24,7 млрд грн. Ще 12,7 млрд грн було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
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За матеріалами:
Finance.ua
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