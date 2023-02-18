Як захистити свої права, погоджуючись на віддалену роботу — Finance.ua

Як захистити свої права, погоджуючись на віддалену роботу Сьогодні 21:28 — Особисті фінанси

Як захистити свої права, погоджуючись на віддалену роботу

При всій зручності віддаленої роботи, коли людина може її виконувати в будь-якому місці і в будь-який час, слід визнати, що не завжди за таку працю вона може отримати грошову винагороду. У таких випадках, трудовий договір може бути укладено невірно або взагалі не укладено.

Про що варто подбати, погоджуючись на віддалену роботу, пише Координаційний центр з надання правової допомоги.

Що таке трудовий договір?

Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Які існують види трудових договорів в Україні, залежно від строку їх укладення:

безстроковий трудовий договір, який укладається на невизначений строк;

на визначений строк, який встановлений за погодженням сторін;

договір, що укладається на час виконання певної роботи.

Особливості укладення трудових договорів

Укладення трудового договору означає те, що працівник та роботодавець взяли на себе зобов’язання та набули прав, які встановлені чинним законодавством, для сторін трудового договору. Документ укладається в письмовій формі.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, трудову книжку або відомості про трудову діяльність, а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту, про стан здоров’я, та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.

Тож, погоджуючись на віддалену роботу через інтернет, слід належним чином оформити трудові відносини з роботодавцем та укласти із ним трудовий договір.

Трудові спори розглядаються:

1) комісіями по трудових спорах;

2) місцевими загальними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і роботодавцем, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Відповідно, у разі виникнення спірних питань із роботодавцем, варто звернутись до органів, які займаються вирішенням трудових спорів.

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