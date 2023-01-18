В Минэкономики назвали количество безработных — Finance.ua

В Минэкономики назвали количество безработных Сегодня 14:02 — Личные финансы

В Минэкономики назвали количество безработных

В Украине уровень безработицы составляет около 30%, при этом в поисках работы находятся 2 млн человек внутри страны и 2,7 млн украинцев, выехавших из-за войны, но готовых вернуться и работать.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во вторник во время посвященной Украине сессии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читайте также На одно рабочее место в Украине претендуют девять безработных — где вакансий больше всего

«Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры составляют 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн — внутри страны», — сказала она.

По словам министра, очень большим вызовом является именно выезд за границу миллионов украинцев, которые были активно вовлечены в украинскую экономику.

Свириденко сообщила, что власти пытаются стимулировать граждан к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности, на это направлена запущенная правительством программа «Армия восстановления».

Справка Finance.ua:

в Украине запустили проект «Армия восстановления», позволяющий вернуть безработных в экономически активную жизнь;

виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к укреплению дамб, расчистке побережья у водоемов и рек; заготовке дров для населения; разгрузке гуманитарной помощи; ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы; приведению в порядок, восстановлению и благоустройству городов;

по состоянию на 13 января в Украине к общественно полезным работам привлечены почти 4,5 тыс. человек, имеющих статус безработного.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.