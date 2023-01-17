На одно рабочее место в Украине претендуют девять безработных — где вакансий больше всего — Finance.ua
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На одно рабочее место в Украине претендуют девять безработных — где вакансий больше всего

Личные финансы
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На одно рабочее место в Украине претендуют девять безработных — где вакансий больше всего
На одно рабочее место в Украине претендуют девять безработных — где вакансий больше всего
На 1 января на одно свободное рабочее место в Украине претендуют девять безработных.
Об этом директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявила во время брифинга.
«Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. По состоянию на 1 января на одно свободное место претендуют девять безработных», — сказала Жовтяк.

Где больше всего вакансий

По ее словам, большинство вакансий предлагаются на предприятиях перерабатывающей промышленности (около 18%) и сельском хозяйстве (17%).
В профессиональном разрезе у работодателей большинство вакансий для работников по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин (25%) и для квалифицированных работников (15%).

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Напомним, безработица в Украине упала до исторического минимума — по состоянию на 26 декабря 2022 года официально зарегистрировано 191 тыс. безработных.

Справка Finance.ua:

  • по данным OLX Работа, больше всего вариантов подработки можно найти в строительной и транспортной сферах. А вот самую высокую зарплату без опыта работы получают дальнобойщики;
  • В Work.ua отмечали, что в декабре предложений о работе стало на 3% меньше, чем было в ноябре. Количество новых объявлений о поиске работников также сократилось — на 4% в месяц;
  • украинский рынок труда встретил Новый год под взрывы «шахедов», но невзирая на все проблемы сразу начал работу. Соискатели активизировались уже 2 января и в первую неделю месяца показали активность выше, чем в аналогичные периоды за все предыдущие 10 лет.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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