НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний — Finance.ua

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний

Національний банк більше не вдаватиметься до «небезпечного» друкування грошей для фінансування державних видатків додавши, що «відкритий конфлікт» з урядом з цього питання було вирішено.

Про це розповів глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв’ю Financial Times

За його словами, друкування НБУ мільярдів гривень, щоб закрити дефіцит бюджету, спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності країни.

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«Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — сказав Пишний.

Зазначається, що міністерство фінансів не бажало виходити на внутрішні ринки облігацій або збільшувати доходи.

Відтоді воно змінило курс, проклавши шлях до отримання кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів, про який МВФ і Київ домовилися минулого тижня, але який все ще потребує схвалення виконавчої ради фонду.

«У свій перший день на посаді він взявся налагоджувати відносини з урядом, зустрічаючись з міністром фінансів Сергієм Марченком „до пізньої ночі“. Вони уклали угоду, згідно з якою Національний банк скоригував свої вимоги до банківських резервів, а міністерство запропонувало кредиторам більш привабливі умови», — йдеться в повідомленні.

Пишний підкреслив, що метою НБУ є поглинання надлишкової ліквідності за допомогою жорсткіших резервних вимог і поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.

Глава НБУ додав, що угода з МВФ допоможе «гарантувати, що коаліція донорів візьме на себе зобов’язання надати допомогу в розмірі близько $40 млрд» цього року.

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Він сказав, що НБУ наступного місяця перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році до 0,3% після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.

Довідка Finance.ua:

Нацбанк запроваджує з 7 квітня тримісячний депозитний сертифікат (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки та знижує ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%;

Національний банк України на засіданні в четвер, 16 березня, зберіг облікову ставку на рівні 25% — інфляція сповільнюється швидше, ніж прогнозувалось, але все ще є високою.

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Економічна Правда За матеріалами:

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