Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні

Казна та Політика
113
Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні
Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні
Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав «друкарський верстат». Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
Читайте також

Як наповнювався бюджет у січні

Як зазначив представник податкового комітету, у січні держбюджет наповнювався за рахунок податкових та митних надходжень, продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародної фінансової допомоги.
Внутрішні доходи у січні:
  • 35,8 млрд грн — податкова;
  • 31,5 млрд грн — митниця;
  • 43,3 млрд грн — облігації (разом з військовими).
Зовнішні ресурси:
  • 155,24 млрд грн — міжнародна підтримка.
Витрати за січень-2023:
  • 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд грн.
За словами народного депутата, витрачали минулого місяця менше, ніж заробляли. У перший місяць року в Україні була стабільна фінансова ситуація.
«І головне: НБУ — 0 грн. Перший місяць війни, який пройшли без друку грошей», — наголосив Ярослав Железняк.
Місце для вашої реклами
Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.
Хоч у Нацбанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.