Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні — Finance.ua

Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні
Національний банк України (НБУ) уперше за час війни не запускав «друкарський верстат». Наповнення державного бюджету відбувалося без емісії гривні у січні поточного року.
Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк у Telegram.
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Як наповнювався бюджет у січні
Як зазначив представник податкового комітету, у січні держбюджет наповнювався за рахунок податкових та митних надходжень, продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та міжнародної фінансової допомоги.
Внутрішні доходи у січні:
- 35,8 млрд грн — податкова;
- 31,5 млрд грн — митниця;
- 43,3 млрд грн — облігації (разом з військовими).
Зовнішні ресурси:
- 155,24 млрд грн — міжнародна підтримка.
Витрати за січень-2023:
- 193,7 млрд грн, у тому числі загального фонду — 183,6 млрд грн.
За словами народного депутата, витрачали минулого місяця менше, ніж заробляли. У перший місяць року в Україні була стабільна фінансова ситуація.
«І головне: НБУ — 0 грн. Перший місяць війни, який пройшли без друку грошей», — наголосив Ярослав Железняк.
Відомо, що весь минулий воєнний рік Нацбанк проводив емісію гривні. Влітку і надалі — у значно менших обсягах, аніж у перші місяці повномасштабної війни.
Хоч у Нацбанку наголошували, що монетизація не здатна вирішити проблеми економіки та бюджету, уряд продовжував покладатися на емісію грошей Національним банком, яка поступово перетворилася в основне джерело фінансування дефіциту бюджету, розповідали раніше експерти.
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