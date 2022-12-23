Україна звернеться щодо емісійного фінансування до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку — Finance.ua

Україна звернеться щодо емісійного фінансування до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Україна звернеться щодо емісійного фінансування до НБУ в 2023 році тільки в крайньому випадку

Україна планує звертатися щодо емісійного фінансування до Національного банку України (НБУ) у 2023 році лише у крайньому випадку.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) PMB.

«Якщо виникнуть несподівані критичні потреби у фінансуванні або затримки зовнішніх виплат, ми спочатку застосуємо ринкові інструменти для запозичення додаткових коштів; ми звернемося за емісійним фінансуванням до Національного банку лише в крайньому випадку», — наголошується в документі, розміщеному на сайті Мінфіну.

Зазначено, що наявність достатнього зовнішнього фінансування у поєднанні із заходами з пожвавлення внутрішнього ринку запозичень сприятиме меті строго обмежити пряме фінансування держбюджету з боку Нацбанку та повністю припинити його у 2023 році.

Згідно з меморандумом, надмірне емісійне фінансування призведе до більших ризиків цінової та зовнішньої стабільності.

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Крім того, НБУ у згоді з Мінфіном визначив, що продовжить у 2022 році купувати ОВДП на суму орієнтовно 30 млрд грн за місяць або нижче 400 млрд грн у 2022 році, й очікує залишатися в межах цього ліміту.



Зазначається, що якщо у 2023 році зобов’язання щодо зовнішнього фінансування будуть своєчасно виплачені, ОВДП будуть випущені на первинному ринку в достатніх обсягах і буде мобілізовано достатні надходження для зменшення потреб у фіскальному фінансуванні й не відбудеться жодних подальших потрясінь, Україна зможе позбутися своєї залежності у фінансуванні з боку Нацбанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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