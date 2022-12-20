Емісія на 400 мільярдів: НБУ викупив держоблігацій на всю погоджену цього року суму — Finance.ua

Емісія на 400 мільярдів: НБУ викупив держоблігацій на всю погоджену цього року суму Сьогодні 09:40

Національний банк здійснив емісію ще 15 млрд грн шляхом придбання державних облігацій у уряду. Таким чином НБУ викупив облігації уряду на всю погоджену цього року суму (400 млрд грн).

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Так, на понеділок 19 грудня портфель ОВДП Нацбанку становив 704,57 млрд грн проти 689,57 млрд грн на п’ятницю 9 грудня.

Станом на 19 грудня НБУ залишається найбільшим власником портфеля ОВДП за сумою (51,93%).

У власності банків знаходяться облігації на 483,78 млрд грн (35,65%).

При цьому облігації вартістю 78,17 млрд грн знаходяться у власності юросіб (5,76%), на 58,26 млрд грн (4,29%) — нерезидентів, 31,07 млрд грн (2,29%) — фізичних осіб, 1,02 млрд грн — територіальних громад (0,08%).

В цілому НБУ вже профінансував бюджет на 400 млрд грн.

Раніше голова НБУ заявляв, що Мінфін і уряд не мають наміру перевищувати емісійні можливості Нацбанку.

Економічна Правда За матеріалами:

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