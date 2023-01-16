"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки — Finance.ua

"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки

Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2022 року зріс на 5,5% до 2507 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 21,0% (на 435 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, обсяг у національній валюті зріс на 17,5% (на 279 млрд гривень) до 1 875 млрд гривень, в іноземній — на 32,9% (на 156 млрд гривень) до 632 млрд гривень.

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При цьому обсяг готівки поза банками зріс на 14,6% (на 85 млрд гривень) до 666 млрд гривень.

Зазначимо, 2022 року НБУ викупив за рахунок емісії гривні облігації внутрішньої державної позики на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень). Водночас у НБУ планують відмовитися від фінансування дефіциту держбюджету вже у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

у разі дефіциту зовнішнього фінансування на початку наступного року Національний банк України може викупити облігації внутрішньої державної позики на суму до 50 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах МВФ щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду;

Україна планує звертатися щодо емісійного фінансування до Національного банку України у 2023 році лише у крайньому випадку.



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