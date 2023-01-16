"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки

Казна та Політика
61
"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки
"Друкарський верстат" під час війни: як зросла грошова маса при падінні економіки
Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2022 року зріс на 5,5% до 2507 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 21,0% (на 435 млрд гривень).
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, обсяг у національній валюті зріс на 17,5% (на 279 млрд гривень) до 1 875 млрд гривень, в іноземній — на 32,9% (на 156 млрд гривень) до 632 млрд гривень.

Читайте також: Як Україна співпрацюватиме з МВФ у 2023 році

При цьому обсяг готівки поза банками зріс на 14,6% (на 85 млрд гривень) до 666 млрд гривень.
Зазначимо, 2022 року НБУ викупив за рахунок емісії гривні облігації внутрішньої державної позики на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень). Водночас у НБУ планують відмовитися від фінансування дефіциту держбюджету вже у 2023 році.

Довідка Finance.ua:

  • у разі дефіциту зовнішнього фінансування на початку наступного року Національний банк України може викупити облігації внутрішньої державної позики на суму до 50 млрд грн. Про це йдеться у матеріалах МВФ щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду;
  • Україна планує звертатися щодо емісійного фінансування до Національного банку України у 2023 році лише у крайньому випадку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.