МВФ дозволив НБУ провести емісію гривні ще на 50 млрд грн — Finance.ua
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МВФ дозволив НБУ провести емісію гривні ще на 50 млрд грн

Казна та Політика
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МВФ дозволив НБУ провести емісію гривні ще на 50 млрд грн
МВФ дозволив НБУ провести емісію гривні ще на 50 млрд грн
У разі дефіциту зовнішнього фінансування на початку наступного року Національний банк України може викупити облігації внутрішньої державної позики на суму до 50 млрд грн.
Про це йдеться у матеріалах МВФ щодо погодженої з урядом України Моніторингової програми із залученням ради директорів Фонду.
В рамках програми Мінфін та Нацбанк України погодили з МВФ кроки щодо збільшення роловера вкладень банків у облігації внутрішньої держпозики, проте експерти Фонду рекомендують розглянути додаткові можливості збільшення внутрішніх запозичень.
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«Персонал закликав офіційні органи вивчити нові інструменти для досягнення цієї мети. Приклади можуть включати інструменти, прив’язані до інфляції», — зазначається у матеріалах Фонду.
МВФ зазначає, що основні узгоджені кроки підвищення роловеру, що впав зі 100% у березні-травні до 22% у серпні-вересні і виріс до 60% у жовтні, — це підвищення ставки на первинних аукціонах, можливість формувати половину підвищених обов’язкових резервів за рахунок ОВДП, що дасть додатковий попит на них близько 40 млрд грн, та індивідуальний аналіз можливостей кожного банку.
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«Всі елементи стратегії мають бути реалізовані разом, щоб підтримати збільшення внутрішніх коефіцієнтів роловеру протягом року», — зазначив Фонд.
За його оцінками, у разі реалізації такої стратегії схильність банків до ризику суверенного боргу у вигляді частки від загальних активів залишиться нижче довоєнного рівня, а очікуване збільшення відсоткових витрат також оцінюється як кероване, оскільки дохідність, швидше за все, залишиться негативною в реальному вираженні.
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«З огляду на нагальні потреби у фінансуванні та ризики, пов’язані з доступними альтернативами, персонал вважає пропоновану стратегію життєздатною та бажаною на поточному етапі», — констатується в документах.
Водночас у них зазначається, що у разі тимчасового дефіциту зовнішнього фінансування та за умови, що пропозиція нових ОВДП перевищить 83,22 млрд грн, Нацбанк може безпосередньо купити ОВДП на суму дефіциту, але не більше 50 млрд грн, що з урахуванням виплат на користь Нацбанку за раніше випущеними облігаціями означатиме монетарне фінансування бюджету до 42,4 млрд грн.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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