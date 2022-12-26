Україні знадобиться до $57 млрд у 2023 році - МВФ — Finance.ua
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Україні знадобиться до $57 млрд у 2023 році - МВФ

Казна та Політика
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Україні знадобиться до $57 млрд у 2023 році - МВФ
Україні знадобиться до $57 млрд у 2023 році - МВФ
Україні може знадобитися від $39,5 млрд до $57 млрд зовнішнього фінансування у 2023 році.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали МВФ до Моніторингової програми із залученням ради директорів (PMB).
«В основному сценарії передбачається, що потреби у зовнішньому фінансуванні в 2023 році становитимуть $39,5 млрд, при допущеннях про відсутність монетарного фінансування (з боку НБУ. — Ред.) та фінансування внутрішніх державних облігацій, що відповідають 80% роловера», — зазначив фонд.
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У МВФ пояснили, що до цієї суми додаються ще $8 млрд, які Україна могла б освоїти в рамках відновлення, хоча уряд оцінює свої можливості набагато вище — у $17 млрд.
«У несприятливому сценарії вплив погіршення макроекономічних прогнозів на доходи та витрати (включаючи витрати на соціальні потреби та підтримку енергетичних компаній) призведе до збільшення бюджетного дефіциту, що призведе до збільшення потреб у зовнішньому фінансуванні на $9,5 млрд... Таким чином, за такого сценарію сукупні потреби у зовнішньому фінансуванні можуть становити до $57 млрд», — констатують експерти фонду.
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Несприятливий сценарій передбачає падіння ВВП наступного року на 12,5% та інфляцію 40%, зниження міжнародних резервів до $18 млрд проти $21 млрд у базовому сценарії, а також зростання видатків держбюджету до 68,8% ВВП проти 56,5% у базовому з розширенням дефіциту з 9,1% до 16,8% ВВП.
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В індикативній таблиці, поданій у документах, фінансування з боку самого МВФ відсутнє, хоча Україна при розробці проекту держбюджету на 2023 рік називала Фонд одним із трьох ключових кредиторів та донорів наступного року нарівні з ЄС та США. Поки що МВФ вказує $18 млрд кредиту від ЄС, $14 млрд двосторонніх грантів (основну суму уряд очікує від США), $2 млрд кредитів від Світового банку, а також $1,5 млрд від інших МФО (ЄБРР, ЄІБ) та інших двосторонніх проектів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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