Нацбанк і Мінфін зобов’язались не друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету — Finance.ua

Нацбанк і Мінфін зобов’язались не друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Нацбанк і Мінфін зобов’язались не друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету

Україна зобов’язалася уникати емісійного фінансування бюджетного дефіциту наступного року за рахунок максимального використання потенціалу внутрішнього боргового ринку.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Важливим аспектом домовленостей в рамках меморандуму є наше спільне з Мінфіном зобов’язання уникнути емісійного джерела фінансування бюджетного дефіциту наступного року за рахунок максимального використання потенціалу внутрішнього боргового ринку. Вже сьогодні плануємо певні кроки для перезавантаження внутрішнього боргового ринку, щоб зробити його активним компонентом фінансування потреб України. Звісно, за допомогою міжнародних партнерів», — сказав Пишний.

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За оцінками НБУ, цього року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 млрд доларів. Але бюджетна потреба наступного буде більшою — щонайменше 38 млрд доларів.

«Тому наше спільне з Мінфіном завдання — забезпечити, аби ці два джерела стабільно закривали фінансові потреби країни, що воює. Партнерам важливо, щоб емісія не використовувалася як основне внутрішнє джерело наповнення бюджету, щоб вона не створювала додаткових монетарних ризиків та не чинила тиск на макрофінансову стабільність», — зазначив очільник НБУ.

Довідка Finance.ua:

19 грудня виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки;

Мінфін оприлюднив Меморандум про економічну та фінансову політику, де визначено основні зобов’язання України перед МВФ;

згідно з Меморандумом, зростання ВВП України в 2023 році становитиме 1%, інфляція сповільниться до 22,5%;

очікується зменшення дефіциту бюджету (без урахування грантів) із 30,3% ВВП в 2022 році до 21,6% ВВП в 2023 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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