Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення — Finance.ua

Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення Сьогодні 10:03 — Енергетика

Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення

Підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня не буде. Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 24 березня. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться на нинішньому рівні щонайменше до 1 травня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Кабінет Міністрів України продовжив до завершення осінньо-зимового періоду дію постанови від 5 червня 2019 р. № 483 „Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії“, якою були встановлені тарифи на електроенергію для населення», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Тарифи на електроенергію для побутових споживачів зберігаються на рівні:

1,44 грн/кВт*год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн/ кВт*год, якщо місячний обсяг споживання становить понад 250 кВт*год.

«В умовах складної економічної ситуації ми продовжуємо підтримувати людей. Підвищуємо пенсії, зберігаємо всі субсидії, виплачуємо нові види допомог», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Механізм покладеного спеціального обов’язку, за словами прем’єр-міністра, продовжить діяти до 30 квітня цього року.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялось, що в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії, і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін. Швидше за все, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться;

раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомляла, що розглядає можливість двоетапного перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. При цьому перегляд тарифів планували розтермінувати на два етапи підвищення: з 1 квітня та 1 липня 2023 року. Середні витрати на водопостачання та водовідведення збільшаться на 60 грн.

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