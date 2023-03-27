FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ — Finance.ua

FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ
Шановні друзі, запрошуємо вас на урочисту церемонію нагородження переможців найповажнішої та найпрестижнішої премії на фінансовому ринку — FinAwards!
Голосування вже завершено, і зараз триває підрахунок голосів.
На церемонії нагородження збереться весь фінансовий ринок України, який буде свідком результату змагань 40 банків, 19 МФО та 12 страхових компаній у 36 різних номінаціях за звання найкращої компанії, продукту та сервісу у своїй категорії. Окрім конкурсних є номінації за рейтингами порталів Мінфін та Finance.ua: Стійкий банк, Народний банк, Найкраща МФО за якістю обслуговування та інші. Також ПриватБанк, партнер премії, підтримав особливу позаконкурсну номінацію «Соціально відповідальний бізнес».
Нагородження переможців відбудеться 31 березня, і ми не можемо дочекатися, щоб привітати їх у залі. Вас чекає жива музика, смачні страви європейської кухні та неповторні Чилійські вина від нашого партнера Casillero del Diablo.
FinAwards — єдине місце, де щороку збирається весь фінансовий ринок України, тому не пропустіть цю неймовірну подію! Придбайте квитки вже сьогодні і станьте частиною історії фінансового ринку України. Буде дійсно гаряче і цікаво!
Всі престижні нагороди неможливі без підтримки партнерів та спонсорів і ми вдячні компанії MyCredit яка пропонує швидкий та зручний фінансовий сервіс видачі грошей за 5 хвилин. Credit 7 яка дбає як про своїх клієнтів, так і про працівників компанії, зберігаючи робочі місця та заробітні плати працівників, навіть під час повномасштабної війни. А також, Slon Credit, яка забезпечує фінансову стабільність українців та ефективно допомагає Збройним Силам України.
Не пропустіть цю неймовірну подію та станьте частиною історії фінансового ринку України!
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