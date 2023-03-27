FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ — Finance.ua
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FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ

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FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ
FinAwards 2023. 31 березня відбудеться церемонія нагородження фінансових установ
Шановні друзі, запрошуємо вас на урочисту церемонію нагородження переможців найповажнішої та найпрестижнішої премії на фінансовому ринку — FinAwards!
Голосування вже завершено, і зараз триває підрахунок голосів.
На церемонії нагородження збереться весь фінансовий ринок України, який буде свідком результату змагань 40 банків, 19 МФО та 12 страхових компаній у 36 різних номінаціях за звання найкращої компанії, продукту та сервісу у своїй категорії. Окрім конкурсних є номінації за рейтингами порталів Мінфін та Finance.ua: Стійкий банк, Народний банк, Найкраща МФО за якістю обслуговування та інші. Також ПриватБанк, партнер премії, підтримав особливу позаконкурсну номінацію «Соціально відповідальний бізнес».
Нагородження переможців відбудеться 31 березня, і ми не можемо дочекатися, щоб привітати їх у залі. Вас чекає жива музика, смачні страви європейської кухні та неповторні Чилійські вина від нашого партнера Casillero del Diablo.
FinAwards — єдине місце, де щороку збирається весь фінансовий ринок України, тому не пропустіть цю неймовірну подію! Придбайте квитки вже сьогодні і станьте частиною історії фінансового ринку України. Буде дійсно гаряче і цікаво!
Всі престижні нагороди неможливі без підтримки партнерів та спонсорів і ми вдячні компанії MyCredit яка пропонує швидкий та зручний фінансовий сервіс видачі грошей за 5 хвилин. Credit 7 яка дбає як про своїх клієнтів, так і про працівників компанії, зберігаючи робочі місця та заробітні плати працівників, навіть під час повномасштабної війни. А також, Slon Credit, яка забезпечує фінансову стабільність українців та ефективно допомагає Збройним Силам України.
Не пропустіть цю неймовірну подію та станьте частиною історії фінансового ринку України!

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За матеріалами:
Finance.ua
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