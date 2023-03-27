НБУ анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» і «Провідна» — Finance.ua

НБУ анулював ліцензії страхових компаній «Інгосстрах» і «Провідна» Сьогодні 10:35 — Фондовий ринок

Національний банк України анулював ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) двом страховикам.

Про це повідомили в НБУ.

ПРАТ «СК «Інгосстрах» (ЄДРПОУ 33248430);

ПРАТ «СК «Провідна» (ЄДРПОУ 23510137).

ПРАТ «СК «Інгосстрах» анульовано ліцензії у зв’язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України, ПРАТ «СК «Провідна» — не виконало рішення Національного банку України про усунення порушень ліцензійних умов.

Такі рішення Правління Національного банку ухвалило 23 березня 2023 року, вони набирають чинності з 24 березня 2023 року.

Невідповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам законодавства України та невиконання рішення Національного банку про усунення виявлених порушень ліцензійних умов є підставами для анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг відповідно до статті 381 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Інгосстрах» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 136 530 тис. грн, вартість активів — 1 067 677 тис. грн, страхові резерви — 4 659 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,4%.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Провідна» звітністю за 2022 рік станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891 226 тис. грн, вартість активів — 971 690 тис. грн, страхові резерви — 462 136 тис. грн.

Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% [зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми договорами) — 1,4% ринку].

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