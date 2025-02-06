День фінансів: рейтинг банків, держборг України, понад 90 тис. вакансій — Finance.ua
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День фінансів: рейтинг банків, держборг України, понад 90 тис. вакансій

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У четвер, 6 лютого, Finance.ua розповідає про те, що робити, якщо вам терміново треба оформити кредит, але ваша кредитна історія бажає кращого. Про це ми пишемо у новій статті:

Де і як взяти кредит у випадку поганої кредитної історії

Держборг став дешевшим і «довшим». Середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України з 2022 року скоротилася в 1,5 раза, а середньозважена строковість збільшилася вдвічі — до 12,26 року.
Зеленський запровадив нові санкції проти рф. Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради безпеки та оборони України від 5 лютого щодо 57-ми капітанів тіньового флоту рф та 55-ти викрадачів української культурної спадщини у Криму і 3-х музеїв, зареєстрованих окупантами на тимчасово окупованих територіях України.
  • Також Президент підписав указ про бронювання від мобілізації комунальників.
  • Водночас Кабмін має знайти додаткові кошти на зброю та змінити правила бронювання: Зеленський підписав указ.
Нова послуга для бізнесу у «Дії». На порталі Дія в розділі «Бізнес» стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці.
Рейтинг банків на початок 2025 року. Станом на 1 січня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 392 млрд гривень. Більше третини вкладів (35,4%) були в доларах і євро.
12% українців планують купувати житло у 2025. Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування маркетплейсу OLX Нерухомість. Щодо поточного житлового стану — 46% опитаних проживають у власному житлі.
Ціни на оренду квартир в Україні. На ринку оренди у січні порівняно з груднем 2024 кількість нових пропозицій житла знизилася у всіх проаналізованих областях .Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейса нерухомості Dim.ria.
Робота з бронюванням. Роботу з можливістю відстрочки від призову пропонують підприємства критичної інфраструктури та компанії, що є важливими для функціонування економіки країни у воєнний час.
  • Також стало відомо, за які зарплати готові працювати українці у Польщі.
«Мотиваційні пакети». Розробляються «мотиваційні пакети» для заохочення залучення до війська. Найбільш прийнятний варіант — це одноразові грошові виплати при укладанні контракту.
Понад 90 тис. вакансій. У перший місяць 2025 року на сайті Work.ua роботодавці розмістили 94 985 вакансій. Це на 7% пропозицій роботи більше, ніж було в грудні. Ця цифра практично не відрізняється від кількості роботи в січні 2022 року — останньому місяці до повномасштабного вторгнення.
Нова пам’ятна монета «Сила кохання». Напередодні Дня закоханих Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Сила кохання». Монета виготовлена ​​зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.
🌏За кордоном:
  • Фінансування USAID: у Трампа зробили заяву про майбутнє іноземної допомоги.
  • США продовжили на півтора року дію спецстатусу TPS для українців.
  • Орбан ризикує втратити владу через стан економіки Угорщини.
За матеріалами:
Finance.ua
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