День фінансів: реєстр військовозобовʼязаних, головне в Давосі, понад 1,7 млрд дол. від Швейцарії — Finance.ua

День фінансів: реєстр військовозобовʼязаних, головне в Давосі, понад 1,7 млрд дол. від Швейцарії
У вівторок, 16 січня, Верховна Рада затвердила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних. Документ розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу. Всі подробиці тут.
- Бронювання від мобілізації співробітників інвестиційних компаній. НКЦПФР ухвалила перелік критеріїв.
ТОП-5 посад у війську, для яких не потрібен бойовий досвід. ЗСУ потрібні спеціалісти різних професій, цивільних зокрема. Кожен шукач має можливість долучитися до війська і сам вибрати, ким і де служити. Work.ua зробив добірку вакансій з достойною оплатою, на які кандидати відгукуються найбільше.
До речі, ми сьогодні дослідили тему протезування, яке дає змогу людям вести повноцінне життя, працювати, навчатися і навіть займатися спортом. В умовах війни в Україні ця тема є вкрай важливою і для військовослужбовців, і для цивільного населення.
Протезування в Україні 2024: програми, можливості, ціни
Новини з Давосу
У понеділок, 15 січня, у швейцарському місті Давос стартував Всесвітній економічний форум (WEF). Це вже 54-та щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму, який триватиме до 19 січня.
Finance.ua зібрав головні новини, які прозвучали під час Всесвітнього економічного форуму-2024.
- Президент України Володимир Зеленський у Давосі запросив великий бізнес інвестувати і відновлювати Україну.
- Також Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту.
- При цьому в ОП розповіли про підсумки переговорів щодо Формули миру України.
- Презентація Мінцифри у Давосі: еАкциз, розмитнення авто у Дії та інші українські цифрові реформи.
- Володимир Зеленський також зустрівся з президенткою Єврокомісії: що кажуть про членство у ЄС.
Уряд Польщі домовився з перевізниками. Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест. Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, його цитує агентство Reuters.
- А на кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів.
Швейцарія виділить понад 1,7 мільярда доларів. Швейцарія планує виділити на відновлення України на період 2025−2028 років 1,5 мільярда франків (1,75 мільярда доларів) у межах стратегії з міжнародної співпраці.
Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло. Парламент України пропонує виділити понад 10 млрд грн тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання.
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