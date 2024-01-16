На кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів — Finance.ua

На кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів Сьогодні 12:19 — Казна та Політика

На кордоні з Румунією запрацюють два нові пункти пропуску для вантажів

Україна та Румунія працюють над запуском двох нових вантажних пунктів пропуску на спільному кордоні.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Наголошується, що питання розбудови пунктів пропуску на спільному кордоні представники Агентства відновлення та Державної митної служби України обговорили з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Александру Віктур Мікула. Однієї з тем обговорення стало відкриття нових КПП.

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«Україна та Румунія працюють над новими проєктами вантажних пунктів пропуску Біла Криниця — Клімауць та Біла Церква — Сигету-Мармацей», — йдеться в повідомленні.

Наразі у підпорядкуванні Держагентства на кордоні з Румунією два КПП — «Солотвино — Сігету Мармацієй» у Закарпатській області, «Порубне — Сірет» у Чернівецькій області.

В установі зазначили, що під час війни пункти пропуску стали стратегічно важливим напрямком розвитку й підтримки експортного потенціалу та імпорту, відтак посилення пропускної спроможності, реконструкція самих КПП та інфраструктури навколо них є пріоритетом Агентства у 2024 році.

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Нагадаємо, команда Проєкту USAID «Економічна підтримка України» вже оглянула 20 із 42 українських дорожніх, залізничних та портових контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Молдовою, Польщею, Словаччиною та Румунією; швидке оновлення розпочалося на чотирьох пріоритетних КПП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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