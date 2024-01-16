Уряд Польщі домовився з перевізниками про розблокування кордону України — Finance.ua

Уряд Польщі домовився з перевізниками про розблокування кордону України Сьогодні 15:29

Уряд Польщі домовився з перевізниками про розблокування кордону України

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, його цитує агентство Reuters.

За домовленістю, протест призупинять у середу з 13:00 за київським часом.

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«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», — сказав Борковський.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію у вівторок о 13:00 за київським часом, під час якої має бути підписана угода з перевізниками.

Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця.

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Проте перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

У вівторок стало відомо, що уряд Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які блокували кордон з Україною.

Нагадаємо, наприкінці грудня повідомляли, що в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повне розблокування досі не відбулося.

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Економічна Правда За матеріалами:

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