«Зелена» гілка київського метро змінює графік у пікові години

У Київському метро у ранкові та вечірні години пік тимчасово діятиме спеціальний графік руху поїздів «зеленої» лінії.

Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

Коли діє спеціальний графік

У ранкові години пік, орієнтовно з 7:30 до 10:00, та у вечірні з 16:00 до 20:00 поїзди «зеленої» лінії курсуватимуть за спеціальним графіком із диспетчерським регулюванням руху.

«Тимчасовий режим пов’язаний з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Через це поїзди почергово здійснюють оборот на станціях „Видубичі“ та „Осокорки“», — пояснюють у підприємстві.

У міжпіковий час поїзди курсують у звичному режимі, відповідно до встановлених графіків.

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Такий алгоритм руху дає змогу організувати перевезення пасажирів з урахуванням обмежень на Південному мосту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Києві визначили порядок роботи метрополітену на відкритих ділянках ліній під час жовтого та червоного рівнів загрози. Також встановили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.

Передбачалося, що під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро) працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи перевезення пасажирів між лівим і правим берегами Дніпра. У разі оголошення червоного рівня загрози зелена гілка метро курсуватиме на двох окремих ділянках: між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Славутич» — «Червоний хутір».

Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) і надалі працюватиме в обмеженому режимі.

Першого жовтня ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мосту. Зранку 2 жовтня Південний міст був перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.