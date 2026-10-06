День фінансів: перерахунок субсидій, рекордний курс долара, соціальне житло в Україні

Вівторок, 6 жовтня. В Україні планують перерахувати субсидії, підвищити тарифи на інтернет та переглянути соціальні стандарти.

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В Україні може подорожчати інтернет

Вартість інтернет-послуг в Україні може зрости через збільшення витрат операторів і провайдерів на відновлення та захист телекомунікаційної інфраструктури після російських атак. Компанії змушені замінювати знищене обладнання, відновлювати пошкоджені мережі, створювати резервні маршрути та посилювати автономність інфраструктури.

Соціальні стандарти

У 2027 році в Україні можуть переглянути соціальні стандарти. Мінімальну зарплату планують встановити на рівні 12 000 грн, мінімальну пенсію за віком — 6500 грн, а прожитковий мінімум — 7200 грн. Окремо пропонується переглянути підхід до призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для її призначення має становити 100% для працездатних осіб та 150% для дітей, людей, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю.

Субсидії на новий опалювальний сезон

Для більшості громадян житлову субсидію на опалювальний сезон 2026−2027 років перерахують автоматично . Також автоматично визначать її розмір для домогосподарств, у яких у неопалювальний період субсидія становила 0 грн. Розмір житлової субсидії розрахують з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Як повідомили в КМДА, опалювальний сезон у Києві розпочнуть залежно від погодних умов, а не у визначену календарну дату. Основні технічні роботи в столиці вже завершили, однак нинішня температура дає змогу заощаджувати енергоносії та використати додатковий час для підготовки. Водночас лікарні та заклади освіти можуть отримати тепло раніше.

Як розподілити великі заощадження

Коли сума доходу суттєво перевищує щомісячний дохід і не потрібна найближчим часом на поточні витрати, порада «покласти на депозит» чи «купити квартиру» перестає працювати. У новому матеріалі розповідаємо про чотири класичні напрями — нерухомість, валюту, ОВДП та дорогоцінні метали — і те, чому їх сліпе поєднання за підручником не завжди виправдане:

Курс долара вийшов на рекорд

Офіційний курс долара 6 жовтня вперше піднявся до 45,5 грн. Водночас, за словами інвестиційного експерта Тараса Козака, сам по собі цей рівень не означає різких змін в економіці, а до кінця року курс може залишитися нижче 46 грн. На курс одночасно впливає кілька факторів.

🎬 А в новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо детальний огляд та прогноз аналітика й банкіра «Глобус Банку» Тараса Лєсового. Зокрема, якими будуть курси долара та євро в першій декаді жовтня і який валютний коридор очікувати в банках та обмінниках 👇

Ціни на квартири в Києві

Як свідчать дані ЛУН, обстріли транспортної інфраструктури Києва поки не спричинили різкого падіння цін на житло на лівому березі столиці. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але подібна тенденція спостерігається і на правому березі.

Робота «зеленої» лінії метро

У ранкові та вечірні години пік тимчасово діятиме спеціальний графік руху поїздів «зеленої» лінії в Києві. Орієнтовно з 7:30 до 10:00, та у вечірні з 16:00 до 20:00 поїзди «зеленої» лінії курсуватимуть із диспетчерським регулюванням руху.

Деякі ФОПи можуть втратити спрощенку

Третя група єдиного податку дає підприємцям чимало можливостей, але це не означає, що ФОП може працювати без обмежень. За певних порушень підприємець ризикує отримати підвищену ставку податку або взагалі втратити право на спрощену систему. Юристи наголошують , що особливо важливо стежити за річним доходом, видами діяльності та іншими вимогами Податкового кодексу України.

Новий стандарт професійної освіти

Кабінет Міністрів ухвалив пакет рішень для реалізації змін у системі професійної освіти. Так, щонайменше 40% освітньої програми відводиться на практичну підготовку. Студенти зможуть здобути до трьох професійних кваліфікацій, а професійні коледжі матимуть більше автономії у формуванні освітніх програм.

Також з 2027 року запрацює нова формула фінансування професійних коледжів. Кожен заклад матиме базове фінансування, а частина коштів залежатиме від результатів роботи. Крім того, студенти зможуть навчатися і стажуватися безпосередньо у роботодавців. Викладачі — викладати і стажуватися у закладах освіти та на підприємствах.

Заяву на призначення пенсії

У Пенсійному фонді пояснили , що українцям не обов’язково чекати дня досягнення пенсійного віку, щоб подати документи на призначення пенсії. Звернутися із заявою можна не раніше ніж за один місяць до досягнення пенсійного віку. Наприклад, якщо людині виповнюється 60 років у жовтні 2026 року, подати заяву можна вже у вересні, але не раніше відповідної дати.

Соціальне житло в Україні