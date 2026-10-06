Як працюватиме модель соціального житла в Україні

Отримати доступне житло від держави чи громади в Україні хочуть зробити частиною окремої системи. Для цього розробили законопроєкт «Про соціальне житло», який має визначити правила його створення, надання та управління.

Про це повідомляє Мінрегіон.

Якщо законопроєкт ухвалять, держава, регіони та громади матимуть чітко розподілені повноваження. При цьому найбільше практичної роботи із соціальним житлом буде саме на місцевому рівні.

Що робитиме держава

Держава визначатиме загальні правила роботи системи соціального житла та підходи до її розвитку.

Зокрема, на державному рівні планують:

затверджувати державну програму розвитку соціального житла;

визначати порядок його надання та розрахунок орендної плати;

затверджувати типові договори оренди;

встановлювати загальні правила надання субсидій на оренду;

вести Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему. У ній зберігатимуться дані про соціальне житло, людей, які його потребують, та операторів;

визначати правила укладання і припинення договорів публічно-приватного партнерства.

Регіони відповідатимуть за реалізацію державної житлової політики, а також виконання державних і місцевих програм розвитку соціального житла.

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Які повноваження отримають громади

Саме громади створюватимуть і безпосередньо управлятимуть соціальним житлом.

Місцеві ради зможуть затверджувати програми розвитку соціального житла, створювати його операторів, визначати використання земельних ділянок для будівництва такого житла, а також вирішувати питання використання приватного житла на договірних умовах.

Крім того, громади зможуть укладати договори публічно-приватного партнерства.

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Виконавчі органи громад працюватимуть безпосередньо із житлом та його мешканцями. Вони зможуть:

будувати, ремонтувати й утримувати комунальне соціальне житло;

управляти ним та обслуговувати його;

встановлювати орендну плату;

переобладнувати нежитлові приміщення та будинки у соціальне житло;

формувати перелік людей, які мають право на таке житло;

визначати, які об’єкти включати до соціального фонду;

вести дані про житло, його мешканців та операторів.

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Що буде далі

Законопроєкт розробили за експертної підтримки Європейської комісії, Європейського інвестиційного банку, Ради Європи та Світового банку. Під час підготовки також врахували досвід і пропозиції міжнародних партнерів, громад та експертів.

Наступний крок — внесення законопроєкту на розгляд Верховної Ради.