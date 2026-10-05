Соціальні виплати в Україні можуть змінити: що передбачає нова система

В Україні пропонують змінити підхід до призначення державної соціальної допомоги. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094. Автори законопроєкту пропонують поступово відійти від системи, у якій людина отримує допомогу через належність до певної категорії, і перейти до оцінки реального становища всієї сім’ї.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Тобто будуть дивитися не тільки на те, хто саме звернувся за виплатою, а й на те, скільки заробляє сім’я, скільки в ній людей, яке вона має майно та з якими проблемами реально зіткнулася. Разом із виплатою сім’ї можуть запропонувати соціальні послуги, допомогу з працевлаштуванням і супровід соціального менеджера.

Допомога залежатиме від ситуації сім’ї

Сьогодні державна соціальна підтримка складається з багатьох окремих механізмів. Одні виплати передбачені для малозабезпечених сімей, інші — для одиноких матерів, багатодітних родин, осіб, які не мають права на пенсію, та інших категорій. Законопроєкт № 15094 пропонує поступово змінити цю логіку. Замість того щоб щоразу визначати, до якої саме категорії належить людина, держава має оцінювати матеріальне та соціальне становище сім’ї в цілому.

Саме для цього пропонується запровадити базову соціальну допомогу. Це щомісячна грошова виплата, розмір якої залежатиме від складу сім’ї, її середньомісячного сукупного доходу та майнового стану.

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Тобто дві сім’ї з однаковою кількістю дітей потенційно можуть отримувати різні суми, якщо їхні доходи або майнове становище відрізняються.

Ідея нової системи полягає в тому, щоб поступово перейти від окремих видів соціальної допомоги до єдиного механізму. Однак ще на етапі підготовки законопроєкту до першого читання Міністерство фінансів звернуло увагу: сам по собі документ № 15094 не вносить змін до всіх галузевих законів, які встановлюють право на нинішні виплати. Через це, як зазначав Мінфін, може виникнути ситуація, коли стара допомога продовжить виплачуватися, а базова соціальна допомога буде призначена додатково. Тоді замість обіцяної уніфікації система отримає ще одну виплату.

Якщо закон має об’єднати соціальну підтримку, відповідні зміни повинні бути синхронізовані з іншими законами, які зараз передбачають окремі види допомоги.

Як рахуватимуть суму допомоги

Для призначення допомоги планується використовувати інформацію з державних електронних реєстрів та інформаційних ресурсів. За цими даними сім’ю мають профілювати, щоб визначити її потреби та напрямки подальшої підтримки.

Розмір допомоги визначатиметься залежно від базової величини для сім’ї та її середньомісячного сукупного доходу. У первинній редакції законопроєкту пропонувалося встановити 100% базової величини для першого члена сім’ї та 100% для кожного наступного члена сім’ї. Для кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю I або II групи також передбачалося 100% базової величини. Саме це стало одним із предметів критики Міністерства фінансів.

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Наразі в експериментальному проєкті, який реалізується за постановою Кабінету Міністрів від 25 березня 2025 року № 371, для першого члена сім’ї застосовується 100% базової величини, а для наступних — 70%. Мінфін звернув увагу, що запропонований у законопроєкті підхід із 100% для кожного члена сім’ї суттєво розширює розрахункову базу, а отже може збільшити розмір виплат.

Окремо враховуватиметься майновий стан сім’ї. Тому низький офіційний дохід сам по собі не означатиме автоматичного призначення допомоги. Саме поєднання доходів, майна, складу сім’ї та соціальних обставин має визначити, чи потребує родина державної підтримки та в якому обсязі.

Допомога буде не лише грошовою

Разом із грошима сім’ї можуть запропонувати допомогу з роботою. Якщо в сім’ї є працездатні люди, які не працюють, передбачається персоналізована робота з ними. Це може включати соціальний супровід, індивідуальний план працевлаштування, допомогу в пошуку роботи та індивідуальний план надання соціальних послуг.

На який строк призначатимуть допомогу

Допомога не матиме однакового строку призначення для всіх. Залежно від ситуації сім’ї законопроєкт передбачає:

довічно — для окремо визначених категорій осіб;

на один рік — для багатодітних сімей;

на шість місяців — для сімей у складних життєвих обставинах;

на три місяці — для сімей у кризовій ситуації.

При цьому Кабінет Міністрів зможе визначати випадки, коли допомога, призначена на шість місяців, автоматично продовжуватиметься ще на шість місяців. Тобто тривалість підтримки залежатиме від того, в якій саме ситуації перебуває сім’я.

Фінансування

Міністерство фінансів зазначало, що реалізація положень законопроєкту потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів. За прогнозними розрахунками Мінфіну, лише для виплати допомог за умовами законопроєкту при реалізації окремих його положень необхідно буде знайти понад 50 млрд грн додаткових коштів.

При цьому, за оцінкою міністерства, до законопроєкту не було подано належного фінансово-економічного обґрунтування із відповідними розрахунками та пропозиціями щодо джерел покриття додаткових витрат.

Сам законопроєкт передбачає фінансування базової соціальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету. Також можуть залучатися кошти міжнародних донорів, міжнародної технічної допомоги, благодійні внески та інші джерела, не заборонені законом.

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У первинній редакції законопроєкту автори пропонували, щоб закон набрав чинності 1 січня 2027 року. Однак у підготовленій до другого читання редакції, про яку повідомив Комітет 30 вересня, передбачено інший строк — введення закону в дію з 1 січня 2028 року.

При цьому передбачається перехідний період протягом усього 2028 року. У цей час сім’ї, які отримують окремі види державної соціальної допомоги, зможуть перейти на базову соціальну допомогу. Серед них — одержувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям, одинокі матері, багатодітні сім’ї, особи, які отримують тимчасову державну допомогу у визначених законом випадках, а також особи, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів і підтримав до другого читання урядовий законопроєкт про запровадження Базової соціальної допомоги. Ключові зміни, передбачені законопроєктом: