Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн

Казна та Політика
202
Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн
Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн
Парламент України пропонує виділити понад 10 млрд грн тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання.
Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, законопроєкт № 10 383 передбачає компенсацію за ті послуги, на які у 2022 році встановлено мораторій на підняття тарифів.
Читайте також
«Через мораторій на підвищення вартості комунальних послуг, який ввели у 2022-му, нині маємо ціновий дисбаланс між собівартістю та реальною оплатою за послуги. І найбільшим питанням є саме надання послуг з теплопостачання. Щоб підтримати наші громади та надати компенсації підприємствам з теплогенерації, наприкінці 2023-го до парламенту подали законопроєкт № 10 383, який передбачає надати громадам субвенцію з держбюджету у розмірі 10 млрд грн, щоб не зупинити теплопостачання в наших громадах», — заявила Шуляк.

На що надаватимуть компенсацію

Передбачається компенсація за ті послуги, на які встановлено мораторій на підняття тарифів.
Водночас, сума субвенції залежить не від обсягів боргу, а саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами.
Читайте також
Також субвенцію можна буде витратити як на аванс за енергоносії, так і на погашення заборгованості — і це оптимальне рішення, яке має влаштувати всіх.
«Звісно, зараз держава не може знайти фінансових можливостей, щоб закрити всі потреби громад. Але в умовах війни центральні органи влади та місцеве самоврядування знаходять точки дотику для спільного вирішення проблем і так буде надалі», — додала Шуляк.

Відключення світла, води чи газу: як скасування мораторію вплине на боржників з комуналки 💡

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.