Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Уряд компенсує підприємствам теплопостачання різницю в тарифах на тепло — на це виділять 10 млрд грн

Парламент України пропонує виділити понад 10 млрд грн тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання.

Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, законопроєкт № 10 383 передбачає компенсацію за ті послуги, на які у 2022 році встановлено мораторій на підняття тарифів.

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«Через мораторій на підвищення вартості комунальних послуг, який ввели у 2022-му, нині маємо ціновий дисбаланс між собівартістю та реальною оплатою за послуги. І найбільшим питанням є саме надання послуг з теплопостачання. Щоб підтримати наші громади та надати компенсації підприємствам з теплогенерації, наприкінці 2023-го до парламенту подали законопроєкт № 10 383, який передбачає надати громадам субвенцію з держбюджету у розмірі 10 млрд грн, щоб не зупинити теплопостачання в наших громадах», — заявила Шуляк.

На що надаватимуть компенсацію

Передбачається компенсація за ті послуги, на які встановлено мораторій на підняття тарифів.

Водночас, сума субвенції залежить не від обсягів боргу, а саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами.

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Також субвенцію можна буде витратити як на аванс за енергоносії, так і на погашення заборгованості — і це оптимальне рішення, яке має влаштувати всіх.

«Звісно, зараз держава не може знайти фінансових можливостей, щоб закрити всі потреби громад. Але в умовах війни центральні органи влади та місцеве самоврядування знаходять точки дотику для спільного вирішення проблем і так буде надалі», — додала Шуляк.

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