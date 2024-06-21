День фінансів: рекордний прибуток банків, повернення чоловіків з-за кордону, нова стратегія залучення людей до ЗСУ — Finance.ua

День фінансів: рекордний прибуток банків, повернення чоловіків з-за кордону, нова стратегія залучення людей до ЗСУ Сьогодні 17:50

П’ятниця, 21 червня. Як Україна планує повертати чоловіків, які нелегально виїхали за кордон, та коли запрацює кешбек «Купуй українське».

Прибуток банків. За За даними Нацбанку, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за січень-травень 2024 року склав 67,968 млрд гривень, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До речі, НБУ з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Заробляти хочеться кожному. Й звісно, чим більше й легше цей процес, тим краще. А що може бути легше за тапання (натискання — Ред.) на екран вашого телефона? Саме такий принцип у таких собі «клікерів», через які зараз стільки галасу. У новій статті Finance.ua розповідає, що наразі відомо про найпопулярніші клікери світу:

Розмір міжнародної допомоги. У Мінекономіки У Мінекономіки заявили , що від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд дол. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро.

Енергетична безпека. Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі — енергетичній безпеці. Рішенням Ставки Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, присвячену єдиній темі — енергетичній безпеці. Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови , що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів.

Додамо, що держава передбачила 759 млн грн на додаткову програму енергоефективності та посилення стійкості енергосистеми України.

Доставка пенсій в Україні. Кабмін Кабмін вніс зміни до порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через «Укрпошту». Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Програма пільгової іпотеки «єОселя». Державну програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатувати з метою фокусу на первинному ринку житла. Фокус «єОселі» на первинному ринку дасть змогу стимулювати будівництво нового житла та забезпечить максимальний економічний ефект від програми, Державну програму пільгової іпотеки «єОселя» планують переформатувати з метою фокусу на первинному ринку житла. Фокус «єОселі» на первинному ринку дасть змогу стимулювати будівництво нового житла та забезпечить максимальний економічний ефект від програми, впевнені в уряді.

Кешбек «Купуй українське». В уряді також В уряді також повідомили , що запуск механізму кешбеку в межах державної програми «Купуй українське» заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.

Нова стратегія залучення людей до Сил оборони. Міноборони Міноборони розпочало розробку стратегії залучення, розвитку та утримання людського капіталу у Силах оборони на період до 2032 року. Ця ініціатива покликана реформувати систему управління персоналом у сфері оборони на основі досвіду широкомасштабного вторгнення росії та викликів, з якими стикаються військові.

Також Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

Крім того, міністерство затвердило порядок доплат у 70 тисяч грн для військових за 30 днів на фронті.

Зі свого боку Мінцифри пояснило , як відбуватиметься бронювання від мобілізації у «Дії».

Повернення чоловіків, які нелегально виїхали за кордон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив , що з України щодня намагаються нелегально виїхати за кордон десятки чоловіків призовного віку. Україна веде з країнами ЄС переговори щодо повернення громадян, яким це вдалося.

Українські біженці в Німеччині та Нідерландах. Дослідження EWL Дослідження EWL показало , що більшість громадян України, які проживають у Німеччині та Нідерландах, заявляють про бажання розпочати роботу або зараз працевлаштовані, незважаючи на отримання фінансової допомоги від країни перебування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.