Україна працює над поверненням чоловіків, які нелегально виїхали за кордон — Клименко Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

Україна працює над поверненням чоловіків, які нелегально виїхали за кордон — Клименко

З України щодня намагаються нелегально виїхати за кордон десятки чоловіків призовного віку. Україна веде з країнами ЄС переговори щодо повернення громадян, яким це вдалося, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно що кожна країна Європейського Союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і надалі — щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон», — сказав він в інтервʼю « Радіо Свобода ».

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При цьому на уточнення щодо того, чи одностайна позиція ЄС не повертати цих людей в Україну, міністр відповів: «Здебільшого».

За словами Клименка, щодня українські прикордонники затримують десятки людей, які намагаються перетнути кордон у напрямку держав Євросоюзу, у тому числі через Тису чи через ліси. Водночас він зауважив, що не всі чоловіки з цього числа тікають від мобілізації.

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«Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5−10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян (від загальної кількості втікачів закордон. — Ред.)», — пояснив Клименко.

Загальну кількість чоловіків призовного віку, затриманих на кордоні від початку повномасштабної війни, міністр не назвав, наголосивши, що це закрита інформація.

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«Ці цифри на сьогоднішній день закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15 — 20 чи навіть за 10 кілометрів від кордону, ми також в ці цифри (в загальну статистику втікачів. — Ред.) рахуємо», — констатував очільник МВС.

УНІАН За матеріалами:

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