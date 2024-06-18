Кулеба висловився щодо повернення українців з-за кордону — Finance.ua

Кулеба висловився щодо повернення українців з-за кордону Сьогодні 20:26 — Казна та Політика

Кулеба висловився щодо повернення українців з-за кордону

Коли мова йде про заохочення українців повертатися з-за кордону, важливо знаходити правильні інструменти, а також взаємодію.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба під час 4-го Саміту перших леді та джентльменів.

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Як відзначив Кулеба, в питанні повернення українців на Батьківщину, необхідно знайти правильні слова, інструменти, а також взаємодію. Водночас не варто «дотискати».

Він додав, що уряди інших країн, в яких наразі перебуває найбільше українців, задоволені тим, що наші громадяни живуть у них, працюють й адаптуються в їхніх суспільствах. Але вони бажають також допомогти Києву повернути земляків додому.

«Вони (уряди інших країн, — ред.) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас», — відзначив Кулеба.

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За словами міністра, серед українців за кордоном також є й ті, хто не має куди повертатись, або ж не мають можливості це зробити через хворобу, чи необхідність догляду за близькими.

«Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей», — заявив він.

Після початку повномасштабного вторгнення, тисячі українців покинули свої домівки та виїхали у країни Європейського союзу (ЄС). Наразі найбільше біженців проживають у Польщі, Німеччині та Чехії.

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