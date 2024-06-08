В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН Сьогодні 15:07

В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН

Майже вдвічі більше чоловіків зареєструвалися для вступу на магістратуру та аспірантуру цього року.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в ефірі телемарафону.

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«Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю чоловіків старше, які, очевидно, мають свої причини зареєструватися і бажати вступити в освітні програми», — сказав він.

За його даними, зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110−120 тисяч осіб.

У Міносвіти додали, що реагуватимуть на таку ситуацію. За його словами, цей іспит буде досить жорсткий цього року.

«Освіта не повинна бути засобом для уникнення конституційного обов’язку, тому буде досить жорстка система відбору», — розповів Вінницький.

Нагадаємо, чоловік, який закінчив бакалаврат та вступив на магістратуру до акредитованого європейського ВНЗ на денну форму навчання матиме право на відстрочку

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