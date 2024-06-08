В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН — Finance.ua
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В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН

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В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН
В Україні рекордна кількість чоловіків хочуть вступити на магістратуру та аспірантуру — МОН
Майже вдвічі більше чоловіків зареєструвалися для вступу на магістратуру та аспірантуру цього року.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в ефірі телемарафону.
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«Цього року вже перевищило 200 тисяч з величезною кількістю чоловіків старше, які, очевидно, мають свої причини зареєструватися і бажати вступити в освітні програми», — сказав він.
За його даними, зазвичай на такі іспити реєструється переважно 110−120 тисяч осіб.
У Міносвіти додали, що реагуватимуть на таку ситуацію. За його словами, цей іспит буде досить жорсткий цього року.
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«Освіта не повинна бути засобом для уникнення конституційного обов’язку, тому буде досить жорстка система відбору», — розповів Вінницький.
Нагадаємо, чоловік, який закінчив бакалаврат та вступив на магістратуру до акредитованого європейського ВНЗ на денну форму навчання матиме право на відстрочку

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За матеріалами:
НВ
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