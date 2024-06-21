Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні — Finance.ua
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Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні

Особисті фінанси
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Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні
Уряд спростив процедуру доставки та виплати пенсій в Україні
Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через «Укрпошту».
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

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Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.
Нагадаємо, пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати через один із уповноважених банків, але банківський рахунок мають відкрити саме для пенсій і соцвиплат. Відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ «Укрпошта» або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно.
Якщо ви змінили рахунок у банку або змінили банк, у якому одержуєте пенсію / субсидію / пільгу / страхову виплату, то для продовження отримання виплат обов’язково потрібно повідомити орган Пенсійного фонду України.
За матеріалами:
РБК-Україна
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