Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат — Finance.ua

Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат Сьогодні 08:30 — Фінтех і Картки

Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат

Пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати через один із уповноважених банків, але банківський рахунок мають відкрити саме для пенсій і соцвиплат.

Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ «Укрпошта» або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно.

Читайте також Яку пенсію можна отримати із зарплатою вдвічі вищою за середню

Отримувачі пенсій, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24.02.2022, одержують виплати виключно через рахунки АТ «Ощадбанк».

Вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії:

рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;

поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

рахунок має бути активним (діючим).

У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.

Читайте також Чому деякі пенсіонери не отримали підвищені виплати з квітня

Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділенні банківської установи.

У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії. Надати необхідну інформацію можна дистанційно

Нагадаємо, пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.

Читайте також В Пенсійному фонді нагадали про розміри пенсій за категоріями

Зміна дати виплати пенсії можлива тільки за виняткових обставин. Пенсійний фонд зазвичай не змінює заздалегідь встановлений графік виплат, ґрунтуючись на категорії пенсіонера.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. З початку року зросла частка пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. грн. Станом на 1 січня вона складала 10,94%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.