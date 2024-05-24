Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат — Finance.ua

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Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат

Фінтех і Картки
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Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат
Вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат
Пенсіонери в Україні можуть отримувати виплати через один із уповноважених банків, але банківський рахунок мають відкрити саме для пенсій і соцвиплат.
Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.
Відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ «Укрпошта» або через банк. Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно.
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Отримувачі пенсій, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб до 24.02.2022, одержують виплати виключно через рахунки АТ «Ощадбанк».

Вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії:

  • рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;
  • поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;
  • рахунок має бути активним (діючим).
У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр та літер.
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Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділенні банківської установи.
У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонеру необхідно повідомити про це орган Пенсійного фонду для своєчасного отримання пенсії. Надати необхідну інформацію можна дистанційно.
Нагадаємо, пенсійні виплати здійснюються між 4 і 25 числом кожного місяця. Під час реєстрації пенсії визначається дата виплати, яка зазвичай залишається незмінною. Проте багато пенсіонерів виявляють бажання змінити дату отримання пенсії.
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Зміна дати виплати пенсії можлива тільки за виняткових обставин. Пенсійний фонд зазвичай не змінює заздалегідь встановлений графік виплат, ґрунтуючись на категорії пенсіонера.
Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. З початку року зросла частка пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. грн. Станом на 1 січня вона складала 10,94%.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною) 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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