Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів — Finance.ua

Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів
Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.
Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в загальнонаціональному ефірі телемарафону «Єдині новини».
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«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні — їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 — це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», — сказав він.
Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», — розповів він.
Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.
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