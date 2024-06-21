Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів — Finance.ua

Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів

Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в загальнонаціональному ефірі телемарафону «Єдині новини».

Читайте також Чи роздають повістки в рекрутингових центрах

«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні — їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 — це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», — сказав він.

Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.

Читайте також Служба в ЗСУ: яка кількість громадян звернулася до рекрутингових центрів

«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», — розповів він.

Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.