Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів

Казна та Політика
26
Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів
Міноборони до кінця року планує відкрити 40 рекрутингових центрів
Міністерство оборони України до кінця цього року планує відкрити 40 рекрутингових центрів.
Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін в загальнонаціональному ефірі телемарафону «Єдині новини».
Читайте також
«Рекрутингові центри, які відкриваються по всій Україні — їх вже 25, а плануємо до кінця року відкрити 40 — це все про те, щоб мотивувати людей працювати у війську, в Силах оборони, за своїм фахом», — сказав він.
Лазуткін уточнив, що у рекрутингових центрах можна дізнатися, у яких підрозділах і які є вакансії.
Читайте також
«Фахівець центру надасть особі рекомендаційний лист, із яким вона йде в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім проходить навчання, проходить військово-лікарську комісію, і вже знає, куди потрапить. Потім людина підпише контракт в підрозділі й служить саме там, де вона хоче. Є директива Генштабу, яка зараз впорядковує цей процес, щоб рекомендаційний лист працював і людина потрапила саме туди, куди вона обрала», — розповів він.
Речник МОУ також запевнив, що повісток у рекрутингових центрах не роздаватимуть.

Штрафи для ухилянтів до 25 500 грн: коли, як та на які суми 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.